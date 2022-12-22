Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России

Президент России Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей стране

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета потребовал, чтобы система поддержки молодежи была выстроена по всей стране. Его слова приводится на сайте Кремля.

«Подчеркну, что в целом всемирная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что молодые россияне должны иметь возможность получать качественное разностороннее образование, чтобы впоследствии устроиться на интересную работу. Кроме того, они должны чувствовать заботу государства при рождении детей и при приобретении жилья.

Также в ходе заседания глава государства отметил, что российская молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в уязвимом положении в нынешней геополитической ситуации. В этой связи содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение, подчеркнул Путин.