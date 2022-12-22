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06:30, 22 декабря 2022Наука и техника

Изучены молекулярные пути регенерации клеток

Nature Neuroscience: изучены молекулярные пути регенерации клеток

Изображение: European Bioinformatics Institute

Немецкие ученые изучили молекулярные пути регенерации клеток. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Необходимость подобных исследований обусловлена важностью понимания нервных процессов, участвующих в регенерации клеток, для разработки более эффективных методов лечения многих патологий, связанных с мутациями или повреждением клеток.

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Основной целью данной работы было обнаружение нейронных путей, ответственных за регуляцию активности микроглии (подтип глиальных клеток центральной нервной системы), на которые потенциально могут быть нацелены фармакологические препараты.

Для этого авторы применили модель рыбок данио, которым наносили небольшие повреждения, а затем наблюдали за восстановлением этих участков. Специалисты применили сложные аналитические методы изменений на уровне отдельных клеток.

Они заметили, что микроглии накапливали липидные капли и РНК-связывающий белок TDP-43, который задерживал или предотвращал регенерацию мозга после травмы. Была высказана гипотеза, что это состояние препятствует восстановлению. Чтобы это подтвердить, ученые провели эксперимент по манипуляции мозгом рыбок, что позволило достигнуть различной продолжительности чрезмерной активности микроглии и накопления TDP-43.

Оказалось, что белок гранулин, который регулирует рост и выживаемость клеток, помогает выводить излишки как липидных капель, так и TDP-43. В результате этого воздействия микроглия вернулась в исходное состояние, а поврежденные ткани рыбок данио восстановились без образования рубцов. Последующие испытания планируют провести на человеческих тканях.

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Елена Апазиди
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