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14:01, 22 декабря 2022Мир

Россия предупредила Грецию о последствиях в случае передачи C-300 Украине

МИД России предупредил Грецию о последствиях при поставке российских С-300 Украине

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Россия предупредила Грецию о последствиях в случае, если власти страны решат передать Украине ракетные комплексы С-300. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат предупредила, что все вооружения, которые отправят Киеву, будут отслежены и рассматриваться российской армией как законные цели для поражения. «Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — напомнила она.

Захарова добавила, что передача систем С-300 Украине может ослабить обороноспособность Греции в сфере ПВО.

Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины готовы направить Украине ракетные комплексы С-300, которые базируются на Крите, если власти США взамен пришлют греческой стороне комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Он добавил, что Греция готова направить Киеву не только С-300, но и комплексы «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

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Виктория Кондратьева
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