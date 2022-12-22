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22:51, 22 декабря 2022Мир

Шольц отправился в отпуск на самолете ВВС Германии

Канцлер Шольц отправился в отпуск на Канарские острова на самолете ВВС Германии

Фото: Олаф Шольц / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился в отпуск на Канарские острова на самолете ВВС страны, сообщает агентство EFE, передает РИА Новости.

По данным издания, он направился на остров Лансароте. Уточняется, что Шольц не собирается проводить там каких-либо официальных мероприятий, поскольку поездка является частной.

Ранее он ответил на вопрос, может ли он представить себе поездку в Москву в 2023 году для переговоров с российской стороной. Шольц уклонился от прямого ответа, заявив, что цель ФРГ — чтобы Россия прекратила свою агрессию, а Украина отстояла свою целостность. Он указал, что для этого сторонам конфликта и посредникам нужно будет говорить.

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Марина Совина
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