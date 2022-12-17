Шольц высказался о готовности вновь поехать в Москву

Канцлер Германии Шольц уклонился от ответа на вопрос о готовности поехать в Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос, может ли он представить себе поездку в Москву в 2023 году для переговоров с российской стороной. Об этом он высказался в интервью Süddeutsche Zeitung.

Шольц уклонился от прямого ответа, заявив, что цель ФРГ — чтобы Россия прекратила свою агрессию, а Украина отстояла свою целостность. Он указал, что для этого сторонам конфликта и посредникам нужно будет говорить.

«Остается выяснить, будет ли это сделано по телефону, по видеосвязи или за столом. В долгосрочной перспективе ясно одно: Россия останется крупнейшей по площади страной на европейском континенте. Когда конфликт закончится, возможно, мы когда-нибудь снова сможем жить вместе с Россией. Но не сейчас», — добавил канцлер.

В этом же интервью Шольц выступил против отказа от переговоров с Россией. «Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с РФ», — призвал политик.

Шольц приезжал в Москву в середине февраля 2022 года для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.