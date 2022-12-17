Шольц призвал не дать «оборваться нити» переговоров с Россией

Шольц призвал возобновить взаимодействие с Россией после завершения конфликта на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отказа от переговоров с Россией, несмотря на разногласия вокруг ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — призвал политик.

По словам канцлера ФРГ, в долгосрочной перспективе, когда конфликт завершится, станет возможно возобновить взаимодействие с Россией. Однако случится это не сейчас, добавил он.

Ранее Шольц подчеркнул важность восстановления экономического сотрудничества с Россией после окончания спецоперации на Украине. При этом он отметил, что в настоящее время отношения между Германией и Россией сокращаются, так как власти ФРГ ужесточают санкции.