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12:37, 17 декабря 2022Мир

Шольц призвал не дать «оборваться нити» переговоров с Россией

Шольц призвал возобновить взаимодействие с Россией после завершения конфликта на Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отказа от переговоров с Россией, несмотря на разногласия вокруг ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — призвал политик.

По словам канцлера ФРГ, в долгосрочной перспективе, когда конфликт завершится, станет возможно возобновить взаимодействие с Россией. Однако случится это не сейчас, добавил он.

Ранее Шольц подчеркнул важность восстановления экономического сотрудничества с Россией после окончания спецоперации на Украине. При этом он отметил, что в настоящее время отношения между Германией и Россией сокращаются, так как власти ФРГ ужесточают санкции.

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Валентина Процкова
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