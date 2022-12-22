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18:51, 22 декабря 2022Ценности

Россиянам предложили заменить вещи ушедших брендов одеждой из секонд-хендов

Стилист Рыкова: в секонд-хендах можно найти актуальные сегодня вещи из старых коллекций

Фото: Ирэн Майорова / Коммерсантъ

Российский стилист и автор курса «Fashion-стилист» в Skillbox Анна Рыкова предложила россиянам заменить вещи ушедших из России брендов одеждой, которая продается в секонд-хендах. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 22 декабря.

По мнению эксперта, у бывших в употреблении товаров есть ряд преимуществ. В первую очередь, как сообщила Рыкова, в секонд-хендах можно купить качественные вещи по выгодным ценам. При этом благодаря цикличности моды у покупателей есть возможность приобрести предметы гардероба из старых коллекций, которые на сегодняшний день вновь обрели актуальность.

«Также в таких магазинах можно найти знаковые подиумные вещи из лимитированных коллекций — как покинувших Россию брендов, так и марок, которые никогда и не выходили на наш рынок», — добавила стилист.

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Кроме того, специалист назвала трендом последних лет устойчивую моду, которая подразумевает ограничение потребления с целью ответственного использования природных ресурсов. По ее словам, покупки в магазинах подержанных вещей позволят «подарить им вторую жизнь» и позаботиться об экологии.

В заключение эксперт посоветовала изучить ассортимент всех торговых точек подобного типа и заранее выбрать желаемый стиль, а также прописать свой бюджет и время, которое стоит уделить шопингу. Как утверждает Рыкова, следуя этим правилам, покупатели смогут найти удачные наряды.

В январе жительница Англии Лорен Рейнольдс раскрыла лайфхаки, благодаря которым можно максимально сэкономить на покупке одежды. В первую очередь женщина заверила, что следует совершать покупки в таких магазинах с хорошим настроением. Кроме того, Рейнольдс заявила, что на их посещение необходимо выделить большое количество времени.

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Екатерина Ештокина
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