В США оценили визит Зеленского фразой «они делали все, что он хотел»

Ведущий Fox News Карлсон о визите Зеленского в США: они делали все, что он хотел

В Белом доме в среду, 21 декабря, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Американские СМИ, отреагировавшие на его визит, раскритиковали украинского президента. В частности, ведущий Fox News Такер Карлсон в своей колонке сравнил его с менеджером стриптиз-клуба.

Fox News

Ведущий Fox News Такер Карлсон оценил визит Зеленского к Байдену фразой «они делали все, что он хотел». Заявление доступно на сайте телеканала.

В Белый дом приехал президент Украины, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и начал требовать деньги. Удивительно, но его никто не выгнал. Вместо этого они делали все, что он хотел Такер Карлсон

Ведущий возмутился тому, что президент США продолжает давать Зеленскому все, чего он требует. «Цитирую: "столько, сколько этого потребуется". Что характерно, Байден так и не уточнил, что значит "этого". Столько, сколько потребуется, чтобы сделать что?» — задался вопросом журналист.

По мнению Карлсона, Зеленский требует «смены режима в России, как в Ираке и Ливии». «Только на этот раз в самом сердце евразийского континента, по соседству со всем цивилизованным миром. Это то, к чему неоднократно призывал Зеленский, и каждый доллар, который мы ему отправляем, идет на это», — высказался он.

CNN

Колумнистка американского телеканала CNN Фрида Гитис заявила, что визит Зеленского к Байдену был направлен на то, чтобы убедить американцев продолжать поддерживать Украину, а также доказать России, что Украина не собирается сдаваться. Комментарий доступен на сайте телеканала.

По мнению Гитис, украинский лидер пытался убедить американский народ и его лидеров оставаться на стороне Украины. «Он упомянул сражения американских солдат против нацистов в 1944 году, а также то, что украинцы будут праздновать Рождество при свечах, — не потому, что это романтичнее, а потому, что в результате российских боевых действий большая часть страны осталась без электричества, тепла и водопроводной воды», — отметила обозревательница.

Если американцам надоест поддерживать Украину, если они будут слушать голоса, унижающие Зеленского, Россия может в конечном итоге победить и мир, каким мы его знаем, изменится. Это может стать победой автократии и тяжелой потерей для демократии Фрида Гитис

The Washington Post

Колумнисты американской газеты The Washington Post высказали мнение, что конфликт на Украине стоил потерь как украинской стороне, так и российской. Соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

«Украина не капитулировала в течение нескольких дней — украинский конфликт дорогого стоил как и Украине, так и России», — говорится в публикации.

Der Standard

Аналитик австрийской газеты Der Standard Фабиан Соммавилла заявил, что Зеленский проявил смелость, посетив Белый дом для прошения дополнительной поддержки для Украины. Комментарий доступен на сайте издания.

«Зеленский покинул свою страну на два дня, чтобы обратиться за дополнительной помощью к самому большому стороннику Украины», — высказался Соммавилла. Он также добавил, что поездка украинского лидера на фронт в Бахмут за день до отъезда, должно быть, стала настоящим ужасом для тех, кто отвечает за его безопасность.

France 24

Аналитики французского телеканала France 24 выразили мнение, что конфликт на Украине и ее поддержка бьет по мировой экономике. Заявление обозревателей доступно на сайте телеканала.

«Сколько терпения осталось у Конгресса и американской общественности для конфликта Украины, который не имеет видимого конца, и бьет по мировой экономике?» — написали авторы.