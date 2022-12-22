Курильщикам предсказали снижение когнитивных функций

Journal of Alzheimer's Disease: у курящих людей вдвое чаще снижались когнитивные функции

Ученые Университета штата Огайо предсказали курильщикам снижение когнитивных функций, которое проявляется в потере памяти и спутанности сознания. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

Всего специалисты изучили данные 136 тысяч человек в возрасте 45 лет и старше, которые курили «достаточно давно», «бросили употреблять сигареты недавно» или «все еще курят». Авторов интересовала взаимосвязь между курением и снижением когнитивных способностей, поэтому они попросили участников заполнить формы самоопросов, которые включали в себя вопросы об ухудшении памяти или ясности сознания.

Около 11 процентов участников сообщили о субъективных когнитивных снижениях. В итоге распространенность этих нарушений среди курильщиков оказалась вдвое выше, чем у здоровых лиц. Среди тех, кто бросил курить менее десяти лет назад, частота неврологических проблем была в 1,5 раза выше, чем у некурящих.

Наиболее выраженная корреляция наблюдалась в группе 45-59 лет. Исследователи считают, что отказ от курения на этом этапе жизни может защитить не только от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, но и способствовать когнитивному здоровью. При этом подобные результаты не были зафиксированы в самой старшей группе исследования. Исследователи считают, что наибольшую пользу может принести только ранний отказ от курения.

Анализ также выявил, что у тех, кто бросил курить более чем за десять лет до опроса, распространенность субъективных когнитивных снижений была лишь немного выше, чем в группе некурящих.