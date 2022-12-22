Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:04, 22 декабря 2022Наука и техника

Курильщикам предсказали снижение когнитивных функций

Journal of Alzheimer's Disease: у курящих людей вдвое чаще снижались когнитивные функции

Фото: Ray Reyes / Unsplash

Ученые Университета штата Огайо предсказали курильщикам снижение когнитивных функций, которое проявляется в потере памяти и спутанности сознания. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

Всего специалисты изучили данные 136 тысяч человек в возрасте 45 лет и старше, которые курили «достаточно давно», «бросили употреблять сигареты недавно» или «все еще курят». Авторов интересовала взаимосвязь между курением и снижением когнитивных способностей, поэтому они попросили участников заполнить формы самоопросов, которые включали в себя вопросы об ухудшении памяти или ясности сознания.

Около 11 процентов участников сообщили о субъективных когнитивных снижениях. В итоге распространенность этих нарушений среди курильщиков оказалась вдвое выше, чем у здоровых лиц. Среди тех, кто бросил курить менее десяти лет назад, частота неврологических проблем была в 1,5 раза выше, чем у некурящих.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Наиболее выраженная корреляция наблюдалась в группе 45-59 лет. Исследователи считают, что отказ от курения на этом этапе жизни может защитить не только от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, но и способствовать когнитивному здоровью. При этом подобные результаты не были зафиксированы в самой старшей группе исследования. Исследователи считают, что наибольшую пользу может принести только ранний отказ от курения.

Анализ также выявил, что у тех, кто бросил курить более чем за десять лет до опроса, распространенность субъективных когнитивных снижений была лишь немного выше, чем в группе некурящих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил отказ от интенсивных боевых действий в ходе СВО
Российского блогера осудили на шесть лет колонии за хранение наркотиков
ООН прокомментировала сообщения о поставках оружия КНДР для ЧВК «Вагнер»
Хью Джекман рассказал о борьбе с детской травмой
Узбекистан и Казахстан подписали договор о демаркации границ
Слон растоптал смотрителя национального парка на глазах у его коллег
Модный бренд обругали в сети за продажу вызывающего наряда для похорон
Закричавшая в лицо пассажира «я не твоя слуга» стюардесса стала звездой в сети
Овечкин назвал лучший гол в карьере
Девушка увидела свое фото в Comedy Club и пожаловалась на Павла Волю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.