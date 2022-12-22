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21:13, 22 декабря 2022Мир

В США усомнились в честности Киева

Federalist: Украина не является честной, поэтому США нужно пересмотреть ее поддержку

Фото: Pixabay

Украина является не самой честной страной, поэтому Вашингтону необходимо пересмотреть свой подход к поддержке Киева. В этом усомнилась обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist.

По ее словам, с приходом президента Украины Владимира Зеленского в стране наблюдается все больше антидемократических тенденций. «В стране ограничили свободу слова, чиновники стремятся наполнить свои карманы деньгами, а система правосудия оказалась полностью разрушена», — отметила журналист.

Она подчеркнула, что Конгресс, предоставляющий «коррумпированному режиму средства практически без надзора», сводит на нет аргументацию «ястребов войны», выступающих за дальнейшую поддержку Киева.

Ранее член палаты представителей США Томас Мэсси раскритиковал помощь Украине из налогов американских граждан. «Это не благотворительность. Благотворительность предоставляется бесплатно. Американских налогоплательщиков призвали производить социальные выплаты этому иностранному правительству», — отметил он.

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Марина Совина
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