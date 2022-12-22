В Германии назвали Байдена главной угрозой миру среди всех президентов США

Автор Junge Welt Шельцель назвал Байдена главной угрозой миру среди всех президентов США

Колумнист немецкой газеты Junge Welt Арнольд Шельцель назвал действующего американского лидера Джо Байдена главной угрозой миру среди всех президентов США. Соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

«Каждый президент США представлял угрозу миру, но нынешний президент Джо Байден в этом плане превосходит даже Джорджа Буша-младшего», — высказался автор. По его мнению, Вашингтон всегда уверен в своей правоте: от геноцидов в Корее и Вьетнаме до пропажи контейнеров с биологическим оружием иракского лидера Саддама Хусейна или уничтожения Ливии и всей Западной Африки.

Аналитик также отметил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США служит эскалации и затягиванию конфликта и направлен против принятия любых мирных решений. «Нынешний глава Белого дома Джо Байден, которого даже президент Барак Обама называл "Мистер Украина", использует последние дни уходящего года, чтобы отправить в Киев как можно больше денег и оружия», — резюмировал Шельцель.

Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме состоялась 21 декабря. В тот же день американский лидер подписал меморандум о выделении Украине до одного миллиарда долларов на военную помощь.