Блогер показал виниры и описал процедуру по их установке фразой «два часа боли»

Блогер Лаки Кириаку установил виниры в Турции за 340 тысяч рублей и показал результат

Блогер Лаки Кириаку установил дорогостоящие виниры в Турции и описал свои ощущения от процесса негативной фразой. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте.

В начале ролика юзер с никнеймом lakikiriakou продемонстрировал свою улыбку с неровными от природы зубами. По словам блогера, он решил преобразиться и заплатил более четырех тысяч фунтов стерлингов (340 тысяч рублей), чтобы установить керамические накладки. Затем Кириаку показал результат стоматологической процедуры. На размещенных кадрах видно, что зубы мужчины приобрели неестественный белый цвет. «Два часа боли и дискомфорта», — заключил он.

Подписчики не оценили изменения во внешности блогера, о чем написали в многочисленных комментариях под публикацией. «Наслаждайтесь ими сейчас, потому что потом вам всю жизнь придется тратиться на лечение зубов», «Вы точно пожалеете об этом», «У вас и раньше были прекрасные зубы», «Вам совершенно не нужны эти виниры», — раскритиковали они.

Ранее в декабре блогер с никнеймом @bigharryuk также показал зубы после установки виниров, которые пользователи сети описали фразой «стащил из бабушкиного стакана». Он продемонстрировал открытый рот и выдвинул вперед нижнюю челюсть, а затем заснял удлиненные клыки вверху и внизу.