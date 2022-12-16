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17:33, 16 декабря 2022Ценности

В сети описали новые виниры блогера фразой «стащил из бабушкиного стакана»

Установившего «вампирские» виниры TikTok-блогера bigharryuk раскритиковали в сети

Кадр: @BIGHARRYUK / TikTok

Блогер с никнеймом @bigharryuk показал зубы после установки виниров, которые пользователи сети описали фразой «стащил из бабушкиного стакана». Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 26 тысяч подписчиков.

Ранее мужчина с татуировками на лице и теле демонстрировал на своей странице предварительно обточенные зубы при подготовке к микропротезированию. Затем юзер показал результат стоматологической процедуры. Так, он позировал, открыв рот и выдвинув вперед нижнюю челюсть, и заснял удлиненные клыки вверху и внизу. «Мои новые вампирские зубы», — подписал кадры автор ролика.

В свою очередь, зрители высказали свое отношение к преображению блогера, раскритиковав его в комментариях. «Пожалуйста, скажи мне, что это шутка», «От плохого к худшему», «Ты купил их в отделе для Хеллоуина?», «Стащил их из бабушкиного стакана с водой, стоявшего у нее на буфете», — заявили они.

Ранее в декабре блогерша установила купленные в интернет-магазине eBay виниры и осталась с внешностью персонажа Миссис Твиди из мультфильма «Побег из курятника».

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Алина Гостева
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