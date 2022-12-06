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12:36, 6 декабря 2022Ценности

Блогерша установила дешевые виниры и осталась с внешностью персонажа мультфильма

Блогерша установила дешевые виниры и осталась с внешностью Миссис Твиди из мультфильма

Кадр: @kneedeepinlife

Блогерша установила купленные в интернет-магазине eBay виниры и осталась с внешностью персонажа Миссис Твиди из мультфильма «Побег из курятника». Соответствующим видеороликом она поделилась на личной странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом kneedeepinlife, чей блог насчитывает 214,2 тысячи подписчиков, опубликовала ролик, в котором самостоятельно установила дешевые накладки на зубы. «Я решила напугать детей своим внешним видом», — усмехнулась она на камеру.

На размещенных кадрах видно, что улыбка юзерши выглядит неестественно из-за нестандартного размера и чересчур светлого оттенка виниров. Кроме того, по словам инфлюэнсерши, под накладками скапливается слишком много слюны, а верхняя губа выдвигается вперед, принимая неудобное положение.

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Подписчики удивились приобретению девушки, о чем принялись писать в комментариях. «Это определенно то, чего мне не хватает в жизни… Нет», «Не могу поверить, что вы это носите», «Вы разговариваете как главный персонаж в курятнике из одного мультфильма», — пошутили они.

В ноябре блогерша Элли Скейлс рассказала о неожиданном побочном эффекте установки виниров. По словам юзерши, она вставила накладки на зубы два года назад и с тех пор перестала спать по ночам.

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Екатерина Ештокина
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