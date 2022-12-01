Блогерша установила виниры и перестала спать по ночам

TikTok-блогерша Элли Скейлс установила виниры и перестала спать из-за ночных кошмаров

Блогерша Элли Скейлс рассказала о неожиданном побочном эффекте установки виниров. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На опубликованных кадрах пользовательница сети с никнеймом @ellieeewbu, чей аккаунт насчитывает более 230 тысяч подписчиков, показала фарфоровые накладки неестественного светлого оттенка. По словам юзерши, она установила виниры два года назад и с тех пор перестала спать по ночам.

Как утверждает инфлюэнсерша, после упомянутой процедуры ей приходится просыпаться посреди ночи и проверять, на месте ли ее зубы. «Мне снится, что у меня они выпали или во рту их нет вовсе. То зубы выпадают один за другим, то их кто-то выбивает, а иногда в ночных кошмарах я их проглатываю», — рассказала Скейлс.

Блогерша рекомендовала подписчикам быть готовым к подобному побочному эффекту, прежде чем они решатся на установку виниров. «Имейте в виду, что с вами может произойти нечто похожее. Мне нравятся мои новые зубы, но эти кошмары изматывают», — заявила она.

В ноябре блогер Дастин поставил виниры и остался с внешностью Джима Керри. Инфлюэнсер продемонстрировал улыбку с поставленными накладками на зубы, оттенок и форма которых выглядели неестественно.