Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:42, 1 декабря 2022Ценности

Блогерша установила виниры и перестала спать по ночам

TikTok-блогерша Элли Скейлс установила виниры и перестала спать из-за ночных кошмаров

Кадр: @ELLIEEEWBU / TikTok

Блогерша Элли Скейлс рассказала о неожиданном побочном эффекте установки виниров. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На опубликованных кадрах пользовательница сети с никнеймом @ellieeewbu, чей аккаунт насчитывает более 230 тысяч подписчиков, показала фарфоровые накладки неестественного светлого оттенка. По словам юзерши, она установила виниры два года назад и с тех пор перестала спать по ночам.

Как утверждает инфлюэнсерша, после упомянутой процедуры ей приходится просыпаться посреди ночи и проверять, на месте ли ее зубы. «Мне снится, что у меня они выпали или во рту их нет вовсе. То зубы выпадают один за другим, то их кто-то выбивает, а иногда в ночных кошмарах я их проглатываю», — рассказала Скейлс.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок. На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок.На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
1 июля 2022

Блогерша рекомендовала подписчикам быть готовым к подобному побочному эффекту, прежде чем они решатся на установку виниров. «Имейте в виду, что с вами может произойти нечто похожее. Мне нравятся мои новые зубы, но эти кошмары изматывают», — заявила она.

В ноябре блогер Дастин поставил виниры и остался с внешностью Джима Керри. Инфлюэнсер продемонстрировал улыбку с поставленными накладками на зубы, оттенок и форма которых выглядели неестественно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Кремль порассуждал об обмене заключенными между Россией и США
Совбез ООН проведет заседание по Украине до конца года
У птиц зафиксировали обратный процесс эволюции
В НАТО оценили последствия победы Путина на Украине
На Украине заявили о поиске возможностей получения ракет для ПВО
В России захотели изменить условия льготной ипотеки
Блогерша установила виниры и перестала спать по ночам
Пьяный дебошир ударил российского полицейского по лицу
Сборная Бельгии впервые за 24 года пропустит плей-офф чемпионата мира
Конструктор рассказал о российских комплектующих в дроне «Добрыня»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.