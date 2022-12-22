В России описали последствия захвата западной военной техники

Депутат Швыткин: захват западной военной техники поможет выпускать превосходящее ее оружие

Российские военные захватывают образцы западной военной техники, что помогает создать более эффективное оружие, заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он пояснил, что наибольший интерес для России представляют высокоточные виды вооружений и ракетные комплексы.

«Специальная военная операция (СВО) дала еще больший импульс для изучения западных видов вооружений. Военные силы Украины (ВСУ) активно используют западное оружие. Конечно, мы его уничтожаем, иногда захватываем, вырабатываем тактику военных действий против данных видов вооружений, чтобы выпускать уже наши виды вооружений, которые превосходят западные», — рассказал парламентарий.

По его словам, высокоточные виды вооружений и ракетные комплексы, такие, как HIMARS, представляют наибольший интерес для российских военных. При этом Швыткин обратил внимание на то, что работа по изучению действия западного оружия началось задолго до СВО.

«Я учился в военном училище с 1982 по 1986 год, и мы уже в этот период времени изучали западные виды вооружений, в частности зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который сейчас США поставляют Украине, также боевые машины пехоты западного образца, танки», — добавил депутат.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о том, что из-за Украины Россия получила возможность изучать западное оружие. Он отметил, что ВСУ хуже, чем военные НАТО, работают с западной техникой и боеприпасами.

«Мешает не только недообученность личного состава [ВСУ], но и общее несоответствие военного потенциала возможностям целого блока. Это дает нам возможность на практике изучить его не только сильные, но и слабые стороны, а также изучить трофейные образцы», — заявил эксперт.