На складе Wildberries началась проверка миграционного учета

Миграционная служба России начала проверку на складе компании Wildberries в Электростали

Миграционная служба России начала проверку на одном из складов популярного маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

Выяснилось, что проверка миграционного учета идет на складе в подмосковной Электростали. При этом руководство Wildberries оказывает содействие сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент нет никаких подробностей о результатах и причинах проведения упомянутого расследования.

Ранее в декабре также появилась информация о том, что общественники движения «Зов народа» потребовали проверить Wildberries на распространение откровенных фото. Стало известно, что продавцы маркетплейса платили женщинам за публикацию откровенных снимков в отзывах под товарами.