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15:36, 14 декабря 2022Ценности

Wildberries потребовали проверить на распространение откровенных фото

Активисты движения «Зов народа» пожаловались на Wildberries из-за откровенных фото

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Общественники движения «Зов народа» потребовали проверить маркетплейс Wildberries на распространение откровенных фото. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В распоряжение журналистов попало обращение активистов, которое они направили в Роскомнадзор. «В отзывах можно заметить не только женщин, но и мужчин, размещающих фотографии в нижнем белье, что, в свою очередь, нарушает подписанный президентом закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, в том числе указ о сохранении традиционных, духовно-нравственных ценностей», — говорится в тексте жалобы.

Ранее стало известно, что продавцы маркетплейса Wildberries платили женщинам за публикацию откровенных снимков в отзывах под товарами. В беседе с журналистами мать (имя и фамилия не уточняется) девятиклассника рассказала, что ее сын нашел кадры так называемых моделей в фотоотзывах под продукцией, представленной в разделе нижнего белья. Также издание привело скриншот переписки, где при заказе товара покупательницу попросили опубликовать отзыв с соответствующими снимками. Деньги за подобную работу обещали перевести через десять дней.

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Карина Черных
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