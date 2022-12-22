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23:21, 22 декабря 2022Мир

В Германии раскрыли истинную цель встречи Зеленского и Байдена в США

Junge Welt: визит Зеленского в США служит эскалации и затягиванию конфликта на Украине
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон служит эскалации и затягиванию конфликта, он направлен против любых мирных усилий сторон, пишет немецкая газета Junge Welt.

По словам автора, президент США Джо Байден, которого бывший глава государства Барак Обама называл «Мистер Украина», использует последние дни 2022 года, чтобы отправить Киеву как можно больше денег и оружия. Как уточнил журналист, с января 2023 года Байдену, возможно, это уже не удастся, так как республиканцы будут контролировать палату представителей.

Газета пишет, что каждый американский президент представляет угрозу миру, но Байден превосходит в этом всех. «Этот визит служит эскалации и затягиванию войны, он направлен против любых мирных усилий», — раскрыло истинную цель встречи Зеленского и Байдена издание.

Ранее Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией. Лидер США считает, что президент России Владимир Путин «не намерен прекращать эту войну».

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Марина Совина
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