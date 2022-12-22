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14:21, 22 декабря 2022Бывший СССР

Захарова высмеяла дизайн флага Украины от постпреда республики в ООН Кислицы

Захарова высмеяла новый дизайн флага Украины от постпреда республики в ООН Кислицы

Фото: Telegram-канал «Мария Захарова»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала дизайн «нового» флага Украины, представленный постпредом республики в Организации объединенных наций (ООН) Сергеем Кислицей в социальной сети Twitter. В своем Telegram-канале представитель МИД отметила, что случилось то, о чем ранее много лет говорила Россия, а ей не верили.

На фотографии, опубликованной постпредом Украины в ООН, изображен американский флаг в желто-голубых цветах. В своем посте Кислица указал, что американский и украинские флаги «будут стоять вместе столько, сколько потребуется».

Комментируя этот пост, Захарова отметила, что случилось то, о чем ранее много лет говорила Россия, а ей не верили.

«Постпред Украины в ООН опубликовал в Twitter новый флаг Украины. То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!» — написала Захарова.

Ранее в МИД России назвали суммарные расходы США и ЕС на военную помощь Украине. По словам Захаровой, со стороны США эти цифры доходят до 45 миллиардов долларов, а Евросоюза — 28 миллиардов долларов.

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Алина Хасанбекова
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