Захарова высмеяла дизайн флага Украины от постпреда республики в ООН Кислицы

Захарова высмеяла новый дизайн флага Украины от постпреда республики в ООН Кислицы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала дизайн «нового» флага Украины, представленный постпредом республики в Организации объединенных наций (ООН) Сергеем Кислицей в социальной сети Twitter. В своем Telegram-канале представитель МИД отметила, что случилось то, о чем ранее много лет говорила Россия, а ей не верили.

На фотографии, опубликованной постпредом Украины в ООН, изображен американский флаг в желто-голубых цветах. В своем посте Кислица указал, что американский и украинские флаги «будут стоять вместе столько, сколько потребуется».

Комментируя этот пост, Захарова отметила, что случилось то, о чем ранее много лет говорила Россия, а ей не верили.

«Постпред Украины в ООН опубликовал в Twitter новый флаг Украины. То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!» — написала Захарова.

Ранее в МИД России назвали суммарные расходы США и ЕС на военную помощь Украине. По словам Захаровой, со стороны США эти цифры доходят до 45 миллиардов долларов, а Евросоюза — 28 миллиардов долларов.