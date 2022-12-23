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12:06, 23 декабря 2022Наука и техника

Модернизированная «Щука» вышла на испытания

ТАСС: атомная подлодка «Тамбов» вышла на испытания после ремонта и модернизации

Фото: Правительство Тамбовской области

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Тамбов» проекта 671РТМК «Щука» Северного флота вышла в море на испытания после ремонта и модернизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оборонно-промышленному комплексу и военному ведомству.

По словам одного из источников, АПЛ «Тамбов» «на днях» приступила к испытаниям после ремонта и модернизации, которые выполняли в Центре судоремонта «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Другой источник агентства рассказал, что испытания подлодки, в зависимости от их результатов, могут продлиться до шести месяцев.

Собеседники агентства не назвали вариант модернизации АПЛ.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

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Подводную лодку «Тамбов» спустили на воду в 1991 году. Базовая версия АПЛ получила два торпедных аппарата калибра 650 миллиметров и четыре 553-миллиметровых. «Тамбов» может нести ракеты и ракето-торпеды.

Ранее глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что стратегическую атомную подлодку «Дмитрий Донской» выведут из состава Военно-морского флота.

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Даниил Иринин
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