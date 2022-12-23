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12:16, 23 декабря 2022Культура

Умер 22-летний американский рэпер Big Scarr

На 23-м году жизни умер американский рэпер Big Scarr

Кадр: Big Scarr / YouTube

На 23-м году жизни умер американский рэпер Big Scarr (настоящее имя — Александр Вудс). Об этом сообщает Daily Mail.

О причинах смерти артиста не сообщается. «Это больно. Я скучаю по тебе», — написал коллега музыканта, рэпер Gucci Mane.

Вудс начал творческую карьеру в 2019 году, выпустив дебютный трек под названием Make a Play. Через год музыкант подписал контракт с лейблом Gucci Mane, а в 2021-м обрел широкую известность, представив микстейп Big Grim Reaper.

Ранее стало известно, что скончался музыкант и гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибулин. Лидер коллектива Вячеслав Петкун сообщил, что незадолго до смерти у музыканта обострилось хроническое заболевание поджелудочной железы, а также рассказал, что Хабибулин умер в реанимации после перенесенной операции.

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Анастасия Астахова
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