Умер 22-летний американский рэпер Big Scarr

На 23-м году жизни умер американский рэпер Big Scarr

На 23-м году жизни умер американский рэпер Big Scarr (настоящее имя — Александр Вудс). Об этом сообщает Daily Mail.

О причинах смерти артиста не сообщается. «Это больно. Я скучаю по тебе», — написал коллега музыканта, рэпер Gucci Mane.

Вудс начал творческую карьеру в 2019 году, выпустив дебютный трек под названием Make a Play. Через год музыкант подписал контракт с лейблом Gucci Mane, а в 2021-м обрел широкую известность, представив микстейп Big Grim Reaper.

Ранее стало известно, что скончался музыкант и гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибулин. Лидер коллектива Вячеслав Петкун сообщил, что незадолго до смерти у музыканта обострилось хроническое заболевание поджелудочной железы, а также рассказал, что Хабибулин умер в реанимации после перенесенной операции.