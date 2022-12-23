Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:18, 23 декабря 2022Интернет и СМИ

В США заявили о безвыходном положении Украины

NYT: Киев оказался в безвыходной ситуации из-за больших потерь и нехватки ресурсов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина оказалась в безвыходном положении из-за больших потерь армии и нехватки ресурсов. Об этом пишут журналисты New York Times (NYT) Джулианна Барнс, Хелена Купер и Эрик Шмитт.

Авторы отмечают, что за последние полгода Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с колоссальными потерями. «Тысячи убитых украинских солдат и расход огромного количества боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов», — говорится в статье. На протяжении всего этого времени украинские военные за неделю тратили в разы больше артиллерийских снарядов, чем США могли бы произвести за месяц, пишет NYT.

Материалы по теме:
Генерал Армагеддон. Спецоперацию российских войск на Украине возглавил новый командующий. Чем известен генерал Суровикин?
Генерал Армагеддон.Спецоперацию российских войск на Украине возглавил новый командующий. Чем известен генерал Суровикин?
12 октября 2022
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

Также указывается, что ход конфликта, вероятно, изменится в ближайшие месяцы, поскольку Россия укрепляет оборону и направляет больше военнослужащих на линию фронта. Отдельно журналисты NYT отметили тактику российских войск. Командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин эффективно проводит сложные военные операции, заявили авторы материала.

Ранее американский полковник в отставке, экс-сенатор штата Виргиния Ричард Блэк констатировал проигрыш Украины в конфликте с Россией. По его словам, Россия успешно начала увеличивать свои силы в четыре раза к началу следующего года, а Украина бросает «тысячи в котел смерти в Бахмуте».

В октябре западные военные чиновники и аналитики также отмечали признаки большей тактической слаженности среди российских военных после того, как командование взял на себя Суровикин. Они указывали, что российский генерал уже отметился эффективностью как военный стратег.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН
Крест принцессы Дианы продадут на аукционе за 10 миллионов рублей
Появились подробности скорого визита Лукашенко в Россию
Во ФСИН опровергли информацию о просьбе осужденных женщин отправиться на СВО
«Новая газета» выпустила номер впервые после приостановки деятельности
В США заявили о безвыходном положении Украины
Финляндия выделила Украине 5 миллионов евро на зеленый переход
Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
Рост цен в Японии побил 40-летний рекорд
Кэмерон Диаз заметили на съемках фильма после восьмилетнего перерыва в карьере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.