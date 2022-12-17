Бывший американский военный констатировал проигрыш Украины в конфликте с Россией

Полковник США в отставке Ричард Блэк заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией

Американский полковник в отставке, экс-сенатор штата Виргиния Ричард Блэк констатировал проигрыш Украины в конфликте с Россией. Его слова в ходе видеоконференции, организованной Институтом Шиллера, передает РИА Новости.

«Идущее сейчас сражение за Бахмут (Артемовск) на Украине постепенно стало катастрофой для украинской армии», — заявил Блэк. По его словам, Россия «успешно приступила к четырехкратному увеличению своих вооруженных сил к началу следующего года».