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22:26, 17 декабря 2022Мир

Бывший американский военный констатировал проигрыш Украины в конфликте с Россией

Полковник США в отставке Ричард Блэк заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский полковник в отставке, экс-сенатор штата Виргиния Ричард Блэк констатировал проигрыш Украины в конфликте с Россией. Его слова в ходе видеоконференции, организованной Институтом Шиллера, передает РИА Новости.

«Идущее сейчас сражение за Бахмут (Артемовск) на Украине постепенно стало катастрофой для украинской армии», — заявил Блэк. По его словам, Россия «успешно приступила к четырехкратному увеличению своих вооруженных сил к началу следующего года».

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Марина Совина
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