В Госдуме оценили законность георгиевских лент на автомобилях

Депутат Занко заявила, что грязная георгиевская лента на машине не считается осквернением

В рамках нового законопроекта о приравнивании георгиевской ленты к символу воинской славы осквернение ленты будет считаться таковым только при наличии доказанного судом злого умысла, рассказала «Ленте.ру» один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Депутат призвала россиян, гордящихся прошлым своей страны, не бояться носить на себе этот символ памяти.

«Наш законопроект не вводит новую статью по поводу осквернения, у нас уже была статья об осквернении символов воинской славы», — напомнила парламентарий.

Она объяснила, что в соответствии с уже действующей законодательной нормой решение о том, является ли определенное действие осквернением, компетентны принимать только судебные инстанции, исходя из конкретной ситуации с учетом в первую очередь мотивации человека. Занко напомнила о том, что ранее считалось осквернением символов воинской славы.

«Если мы говорим о других символах воинской славы, например Вечном огне, могиле неизвестного солдата, — были прецеденты, когда группа молодых людей пыталась тушить Вечный огонь, снимали это все на камеру», — добавила депутат.

При этом она особо подчеркнула, что законопроект не запрещает ношение георгиевских лент. Депутат также описала одну из вызывающих споры ситуаций относительно применения георгиевской ленты: Занко объяснила, считается ли осквернением грязная георгиевская лента на автомобиле.

«Если человек повесил георгиевскую ленту на автомобиль, а она по понятным причинам запачкалась, здесь главное — мотивация, что он гордится», — пояснила депутат.

Ранее Совфед одобрил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В соответствии с проектом закона публичное осквернение ленты грозит штрафом до трех миллионов рублей или лишением свободы на срок до трех лет. В случае если это деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору, злоумышленники будут наказываться штрафом от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы до пяти лет. Инициативу в парламент внесли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР).