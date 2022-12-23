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13:00, 23 декабря 2022Россия

Совфед принял закон о наказании за осквернение георгиевской ленты

Совфед одобрил закон об уголовном наказании за осквернение георгиевской ленты

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты. Об этом сообщает ТАСС.

Принятый Совфедом закон устанавливает статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Так, за публичное осквернение ленты злоумышленнику грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если это деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору, будут наказываться штрафом от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы до пяти лет.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России. По его словам, именно под этим знаменем сражались деды в годы Великой Отечественной войны, а в 2022 году российская армия «противостоит неонацистам».

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Никита Абрамов
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