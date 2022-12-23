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03:12, 23 декабря 2022Мир

МИД России назвал условия для начала обсуждений гарантий безопасности

МИД России не готов обсуждать гарантии безопасности, пока в Киеве есть инструкторы НАТО

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Разговора о гарантиях безопасности не будет, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники, а также пока не будут признаны определенные Россией реалии на земле, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал условия для начала обсуждения этого вопроса. По словам дипломата, Запад должен перестать «накачивать» Украину оружием и поддерживать режим президента Владимира Зеленского. МИД РФ не готов к переговорам, пока в Киеве есть наемники и инструкторы НАТО, уточнил он. Кроме того, должны быть признаны «определенные реалии на земле».

«Преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля», — подчеркнул представитель министерства.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) рассказали об увеличении числа инструкторов НАТО на линии соприкосновения в Донбассе. При этом инструкторы Североатлантического альянса не только занимаются подготовкой военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), но еще и становятся во главе подразделений украинской армии.

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Марина Совина
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