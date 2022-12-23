Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:58, 23 декабря 2022Ценности

48-летняя Пенелопа Крус снялась топлес для журнала

48-летняя актриса Пенелопа Крус снялась топлес для новогоднего номера журнала Dust

Фото: @dustmagazine

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась топлес для обложки новогоднего номера журнала Dust. Соотвествующий черно-белый снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 48-летняя знаменитость позирует перед фотографом, повернувшись спиной к камере и прикрыв обнаженную грудь. На ней надеты трусы, оформленные кружевными оборками. Также визажисты подвели глаза звезды черным карандашом. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и небрежно их уложили.

Некоторые фанаты не оценили снимок, отметив, что актриса выглядит на нем очень худой. «Ты слишком худая», «Ощущение, что этот кадр сильно отфотошопили», «Ты нас дурачишь. Такое ощущение, что это фото было сделано давно», «Пожалуйста, кто-нибудь покормите ее», — написали они под публикацией, которая набрала более 143 тысяч лайков.

В то же время были те поклонники, которые восхитились внешним видом звезды. «Как тебе удается до сих пор оставаться самой красивой женщиной в этом мире?», «Выглядишь лет на 20!», «Звоните пожарным!», «Самая красивая актриса», «Красотка!» — высказывались они.

Ранее Пенелопа Крус посетила премьеру фильма «Необъятность», в котором она сыграла главную роль, в откровенном наряде и восхитила фанатов. Так, знаменитость появилась на публике в ультракоротком платье из твида французского модного дома Chanel в сочетании с колготками в сетку. При этом в качестве обуви она выбрала лакированные туфли на каблуке, а в руках держала небольшую сумку той же марки. Образ телезвезды дополнили серьги-дорожки и бант на волосах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Жена Рогозина прокомментировала сообщения о контузии после обстрела в Донецке
Летевший из Азии пассажирский самолет прервал полет из-за задымления
Трусова снялась с чемпионата России
Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа
Россиянин за 19 тысяч рублей убил человека и получил 22 года колонии
Том Круз рассказал о самом опасном трюке в кинокарьере
Китай предостерег США от «ножа в спину» Пекину
Москвичка нашла мертвыми сына и квартиранта после позднего ужина
В США раскритиковали Зеленского за реакцию на пакет помощи Украине
В российском регионе за два дня выпало 647 процентов месячной нормы снега
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.