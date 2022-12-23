48-летняя Пенелопа Крус снялась топлес для журнала

48-летняя актриса Пенелопа Крус снялась топлес для новогоднего номера журнала Dust

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась топлес для обложки новогоднего номера журнала Dust. Соотвествующий черно-белый снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 48-летняя знаменитость позирует перед фотографом, повернувшись спиной к камере и прикрыв обнаженную грудь. На ней надеты трусы, оформленные кружевными оборками. Также визажисты подвели глаза звезды черным карандашом. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и небрежно их уложили.

Некоторые фанаты не оценили снимок, отметив, что актриса выглядит на нем очень худой. «Ты слишком худая», «Ощущение, что этот кадр сильно отфотошопили», «Ты нас дурачишь. Такое ощущение, что это фото было сделано давно», «Пожалуйста, кто-нибудь покормите ее», — написали они под публикацией, которая набрала более 143 тысяч лайков.

В то же время были те поклонники, которые восхитились внешним видом звезды. «Как тебе удается до сих пор оставаться самой красивой женщиной в этом мире?», «Выглядишь лет на 20!», «Звоните пожарным!», «Самая красивая актриса», «Красотка!» — высказывались они.

Ранее Пенелопа Крус посетила премьеру фильма «Необъятность», в котором она сыграла главную роль, в откровенном наряде и восхитила фанатов. Так, знаменитость появилась на публике в ультракоротком платье из твида французского модного дома Chanel в сочетании с колготками в сетку. При этом в качестве обуви она выбрала лакированные туфли на каблуке, а в руках держала небольшую сумку той же марки. Образ телезвезды дополнили серьги-дорожки и бант на волосах.