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09:16, 23 декабря 2022Среда обитания

Названы российские города с сильнее всего подорожавшим жильем

«Мир квартир»: за год вторичное жилье сильнее всего подорожало в Архангельске

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За 2022 год квартиры на вторичном рынке недвижимости в России подорожали. Сильнее всего средняя стоимость квадратного метра увеличилась в Архангельске — плюс 39,7 процента. Города-лидеры по росту цен на жилье назвали эксперты портала «Мир квартир», передает ТАСС.

На втором месте оказался Киров, где «квадрат» вырос в цене на 38,2 процента. Тройку лидеров замкнула Махачкала (плюс 34,3 процента), а пятерку — Кемерово (плюс 29,9 процента) и Ставрополь (плюс 29,4 процента). В топ-10 также попали Барнаул (плюс 28,4 процента), Челябинск (плюс 27,6 процента), Владикавказ (плюс 27,4 процента), Саратов (плюс 27 процентов) и Смоленск (плюс 26,6 процента). Эксперты отмечают, что рост стоимости метра зафиксирован во всех городах, кроме Краснодара, где произошло снижение цены на один процент.

Наименее заметно жилье выросло в цене в Москве с подорожанием «квадрата» на 3,2 процента, в Хабаровске с подорожанием на 4,5 процента и Сочи с подорожанием на 4,7 процента. Стоимость метра также не очень значительно выросла в Севастополе — на 6,3 процента и Белгороде — на 6,4 процента, Туле и Курске — на 8,4 процента, Владивостоке — на 8,7 процента, Московской области — на 9,3 процента и Санкт-Петербурге — на 9,6 процента.

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По всей стране средняя стоимость квадратного метра «вторички» за год выросла на 16,2 процента, до 96 тысяч рублей. Эксперты не исключают, что в 2023 году цены продолжат расти. «В следующем году стоимость вторичного жилья будет зависеть целиком от общего положения дел в стране, от стабильности экономической ситуации. Можно ожидать как вялого роста, так и снижения цен на квартиры», — рассказал генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее в декабре россиянам назвали города, где темп роста цен на вторичное жилье оказался быстрее, чем на первичное. Наибольший разрыв между приростом цен зафиксировали в Ростове-на-Дону, где с начала года новые квартиры подорожали на семь процентов, до 97,6 тысячи рублей за квадратный метр, а готовые — на 25 процентов, до 97 тысяч рублей за «квадрат».

Александра Качан
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