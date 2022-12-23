Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению Вооруженных сил

Президент России Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу для проведения совещания по обеспечению Вооруженных сил страны. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает ТАСС.

Уточняется, что главу государства сопровождает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Во время поездки Путин планирует посетить Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое занимается производством различных видов вооружения, в том числе высокоточного оружия.

После этого у президента запланировано совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее посещение Путиным Тулы анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, на совещании будет обсуждаться вопрос потребностей Вооруженных сил России во время проведения специальной военной операции на Украине.