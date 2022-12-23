Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:48, 23 декабря 2022Россия

Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению Вооруженных сил

Президент России Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению Вооруженных сил

Фото: Vladimir Gerdo / Reuters

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу для проведения совещания по обеспечению Вооруженных сил страны. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает ТАСС.

Уточняется, что главу государства сопровождает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Во время поездки Путин планирует посетить Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое занимается производством различных видов вооружения, в том числе высокоточного оружия.

После этого у президента запланировано совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее посещение Путиным Тулы анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, на совещании будет обсуждаться вопрос потребностей Вооруженных сил России во время проведения специальной военной операции на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Опубликована карта боевых действий на Украине на 23 декабря
Байден подписал новый оборонный бюджет на 2023 год
25-летняя модель OnlyFans умерла при загадочных обстоятельствах
Бузова осудила распространенную предновогоднюю традицию
Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению Вооруженных сил
Власти Черновцов заявили о демонтаже последнего памятника Пушкину
Бойцов «Азова» оставили под стражей по российскому закону
Полицейский разнял смертельную схватку ястреба со змеей и попал на видео
Россиянам предрекли снижение цен на отдых в Таиланде в 2023 году
Власти Воронежа объяснили памятку о поведении при обстрелах на квитанциях ЖКХ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.