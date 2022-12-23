Фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям

Фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России, который проходит в Красноярске. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По информации РИА Новости, 18-летняя спортсменка не примет участие в турнире по медицинским показаниям. Отмечается, что за день до представления короткой программы 22 декабря, она почувствовала недомогание. До этого Трусова провела утреннюю тренировку и посетила церемонию жеребьевки.

В октябре Трусова объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе специалиста, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы. Теперь Трусова занимается у Светланы Соколовской.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Во время соревнований она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Также на ее счету — две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.