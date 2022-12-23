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12:24, 23 декабря 2022Экономика

Цены на газ в Европе резко снизились

Цены на газ по индексу TTF снизились почти на 9%, до $934 за тыс кубометров

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В ходе торгов 23 декабря цены на газ в Европе резко снизились — стоимость январских фьючерсов по индексу TTF опустилась на 8,7 процента к предыдущему закрытию, до 934 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 12:21 по московскому времени падение замедлилось до 946,5 доллара за тысячу кубометров (минус 7,6 процента к предыдущему закрытию). Ниже 1000 долларов за тысячу кубометров стоимость топлива опустилась 22 декабря.

Стоимость газа в Европе упала в три раза с начала сентября, когда из-за остановки, а позднее и взрыва газопровода «Северный поток» резко снизились поставки российского газа. Снижению паники способствовал рекордный за последние годы уровень заполненности подземных газовых хранилищ, а также стабильные поставки сжиженного природного газа.

В частности, из-за теплой погоды в Европе к 21 декабря отбор из подземных хранилищ газа упал до минимального уровня с 27 ноября, и в настоящее время он оказывается на 35 процентов ниже средних многолетних значений для декабря.

Кроме того, влияние на цены могло оказать введение предельной цены на газ в Евросоюзе. 21 декабря Совет Евросоюза окончательно утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров). Мера вступит в силу 15 февраля 2023 года и будет действовать один год. Механизм корректировки рынка направлен на защиту граждан и экономики от чрезмерно высоких цен, указано в сообщении.

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Софья Ермакова
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