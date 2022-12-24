10 человек погибли при взрыве бензовоза в ЮАР

В городе Боксбург в ЮАР из-за взрыва бензовоза погибли 10 человек

В результате взрыва бензовоза в провинции Гаутенг Южно-Африканской Республике (ЮАР) погибли 10 человек. Об этом сообщает SABC News.

Авария произошла в городе Боксбург, провинция Гаутенг. Бензовоз застрял под мостом недалеко от больницы. Не место прибыли пожарные и попытались сбить пламя, однако вскоре автоцистерна взорвалась, убив и покалечив несколько человек, включая самих спасателей. Изначально СМИ сообщали о восьми погибших.

«Я увидел, что под мостом застрял грузовик, а рядом были две горящие машины. Мы видели, что на месте собираются люди, и попытались отогнать их подальше, потому что горючее очень опасно. Потом пламя стало ярче, пожарная машина начал отъезжать, потому что они знали, что будет дальше. Потом произошел сильный хлопок и меня отбросило», — рассказал один из очевидцев.

На место прибудет глава провинции Паньяза Лесуфи и другие чиновники. Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим на месте.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся склад с газовыми баллонами. Пожар начался вечером 23 декабря на улице Горбунова, дом 2, где располагается ОАО «Всероссийский институт легких сплавов».