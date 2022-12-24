Рождественский вертеп на Украине дополнили фигурками Байдена и Бандеры

Рождественский вертеп во Львовской области дополнили Байденом и Бандерой

Установленный в историко-культурном заповеднике на территории Львовской области Украины рождественский вертеп дополнили фигурками президента США Джо Байдена и лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщается на сайте Львовского областного совета.

«В государственном историко-культурном заповеднике "Нагуевичи" возле литературного музея установили рождественский вертеп. Среди традиционных библейских персонажей в ней можно увидеть и фигуры трех гуцулов, президента США Джо Байдена и Степана Бандеры», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве не планировали проведение массовых мероприятий на Новый год и Рождество. С таким заявлением выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко.