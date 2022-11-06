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10:45, 6 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве высказались о праздновании Нового года и Рождества

Мэр Киева Виталий Кличко: нет планов на массовые мероприятия на Новый год и Рождество

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве не планировали проведение массовых мероприятий на Новый год и Рождество. Таким образом высказался о предстоящих праздниках мэр города Виталий Кличко, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Новый год и Рождество на Украине не отменяются, однако массовых мероприятий в Киеве не должно быть в этот раз. При этом мэр города заявил, что «каждый сможет отпраздновать в кругу семьи». Кличко также добавил, что решение о новогодней елке в Киеве сейчас находится на рассмотрении.

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Варвара Кошечкина
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