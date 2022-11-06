В Киеве высказались о праздновании Нового года и Рождества

Мэр Киева Виталий Кличко: нет планов на массовые мероприятия на Новый год и Рождество

В Киеве не планировали проведение массовых мероприятий на Новый год и Рождество. Таким образом высказался о предстоящих праздниках мэр города Виталий Кличко, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Новый год и Рождество на Украине не отменяются, однако массовых мероприятий в Киеве не должно быть в этот раз. При этом мэр города заявил, что «каждый сможет отпраздновать в кругу семьи». Кличко также добавил, что решение о новогодней елке в Киеве сейчас находится на рассмотрении.