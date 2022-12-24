Военкор показал последствия обстрела ВСУ больницы в Донецке

Военкор Пегов показал видео с последствиями обстрела ВСУ больницы в Донецке

Военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo показал видео с последствиями обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) травматологической больницы в Донецке.

Отмечается, что украинские военные обстреляли из РСЗО Киевский район города. Один из ударов пришелся на медицинское учреждение. В здании повреждены двери и остекление.

В субботу, 24 декабря, украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров. Подобный калибр орудия — стандартный для войск НАТО.