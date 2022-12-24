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17:14, 24 декабря 2022Бывший СССР

ВФУ выпустили три «натовских» снаряда по Донецку

В представительстве ДНР заявили, что ВФУ выпустили три «натовских» снаряда по Донецку

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. "Ленты.ру") по направлению: 14:38 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении ведомства.

Подобный калибр орудия — стандартный для войск НАТО.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о планах страны передать Украине артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.

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Дениза Мацаева
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