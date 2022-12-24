В ЛНР заявили об активизации украинских диверсантов на лисичанском направлении

Народная милиция ЛНР заявила об активизации украинских ДРГ на лисичанском направлении

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил об активизации украинских диверсантов на лисичанском направлении. Его слова передает РИА Новости.

«Пользуясь тем, что земля немного промерзла, противник старается просочиться на территорию республики силами диверсантов», — рассказал Филипоненко. На данный момент силы брошены на противодействие им и на снижение огневой активности ВСУ, добавил он.

Филипоненко отметил, что обстановка на этом участке остается напряженной. «Активно всеми доступными средствами продолжаем перемалывать подразделения вооруженных формирований Украины», — заключил он.

23 декабря сообщалось, что российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины в районе урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Кроме того, штурмовая авиация и артиллерия нанесли удар по скоплению украинских бойцов и техники в районе сел Невское и Новолюбовка.