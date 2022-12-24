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10:45, 24 декабря 2022Бывший СССР

В Молдавии призвали граждан продолжать экономить энергоресурсы

Премьер Молдавии Гаврилица призвала граждан экономить потребление энергоресурсов

Фото: Shutterstock

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к гражданам республики с призывом продолжать экономию потребления энергоресурсов. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Госпожа премьер призвала бытовых потребителей, государственные органы и предприятия продолжать кампанию по экономии электроэнергии, других энергоресурсов», — сказано в сообщении.

Также в ходе заседания комиссии по смягчению последствий энергетического кризиса было объявлено, что за ноябрь было оплачено 95 процентов счетов компании «Молдовагаз», также выплачены все долги перед российской компанией «Газпром», подчеркнули в пресс-службе правительства республики.

Ранее глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что в ноябре граждане Молдавии сократили потребление газа на 30 процентов — спрос на данный вид топлива резко упал из-за роста тарифов и снижения доходов населения. Глава «Молдовагаза» отметил, что стоимость топлива в следующем году может вырасти вместе с резким повышением цен на бирже.

Рост цен на энергоресурсы привел к энергетическому кризису в Молдавии. В октябре Кишинев запустил кампанию по экономии энергоресурсов, в ходе которой правительство республики призвало население не пользоваться сразу всеми электроприборами и потреблять минимальное количество энергии.

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Варвара Кошечкина
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