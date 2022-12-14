Молдавия резко сократила потребление газа

Глава «Молдовагаза»: в ноябре в Молдавии спрос на газ упал на треть из-за роста тарифов

В ноябре граждане Молдавии сократили потребление газа на 30 процентов — спрос на данный вид топлива резко упал из-за роста тарифов и снижения доходов населения. Об этом в интервью телеканалу RliveTV заявил глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Люди приспосабливаются к этим обстоятельствам и переходят на альтернативные виды топлива, дрова, уголь или просто меньше потребляют», — рассказал он. Чебан подчеркнул, что хуже всего ситуация обстоит в сельской местности.

Кроме того, глава «Молдовагаза» отметил, что предпосылки для снижения тарифа на газ в следующем году отсутствуют, наоборот, стоимость топлива может вырасти вместе с резким повышением цен на бирже. «Это означает, что тариф будет [складываться] с учетом финансовых отклонений 33-35 лей (1,7-1,8 доллара за один кубометр — прим. «Ленты.ру»)», — объявил Чебан. За год цены на газ в стране выросли почти в семь раз.

Молдавия импортирует большую часть газа из России, однако 30 сентября 2021 года срок договоренностей Молдавии и «Газпрома» о поставках истек. После этого страна столкнулась с газовым кризисом, из-за дефицита топлива власти были вынуждены ввести режим чрезвычайного положения. В октябре 2021 года Молдавии удалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа, несмотря на наличие долга перед холдингом — страна пообещала провести аудит задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. «Газпром» согласился продолжить поставки при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

В ноябре «Газпром» зафиксировал оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. Он анонсировал сокращение прокачки топлива через ГИС «Суджа» с 28 ноября. В результате «Молдовагаз» устранил нарушение по оплате «Газпрому» ноябрьских поставок российского газа. В середине декабря Молдавия заявила о намерении подать в суд на российский «Газпром» за невыполнение контакта по газу и провоцирование энергетического кризиса в стране. Вице-премьер государства Андрей Спыну объяснил, что Кишинев намерен требовать компенсации ущерба, поскольку для оплаты поставок страна была вынуждена перенаправлять средства и брать кредиты.

