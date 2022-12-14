Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:00, 14 декабря 2022Экономика

Молдавия резко сократила потребление газа

Глава «Молдовагаза»: в ноябре в Молдавии спрос на газ упал на треть из-за роста тарифов

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В ноябре граждане Молдавии сократили потребление газа на 30 процентов — спрос на данный вид топлива резко упал из-за роста тарифов и снижения доходов населения. Об этом в интервью телеканалу RliveTV заявил глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Люди приспосабливаются к этим обстоятельствам и переходят на альтернативные виды топлива, дрова, уголь или просто меньше потребляют», — рассказал он. Чебан подчеркнул, что хуже всего ситуация обстоит в сельской местности.

Кроме того, глава «Молдовагаза» отметил, что предпосылки для снижения тарифа на газ в следующем году отсутствуют, наоборот, стоимость топлива может вырасти вместе с резким повышением цен на бирже. «Это означает, что тариф будет [складываться] с учетом финансовых отклонений 33-35 лей (1,7-1,8 доллара за один кубометр — прим. «Ленты.ру»)», — объявил Чебан. За год цены на газ в стране выросли почти в семь раз.

Материалы по теме:
Под замком. Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
Под замком.Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
2 декабря 2022
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Молдавия импортирует большую часть газа из России, однако 30 сентября 2021 года срок договоренностей Молдавии и «Газпрома» о поставках истек. После этого страна столкнулась с газовым кризисом, из-за дефицита топлива власти были вынуждены ввести режим чрезвычайного положения. В октябре 2021 года Молдавии удалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа, несмотря на наличие долга перед холдингом — страна пообещала провести аудит задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. «Газпром» согласился продолжить поставки при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

В ноябре «Газпром» зафиксировал оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. Он анонсировал сокращение прокачки топлива через ГИС «Суджа» с 28 ноября. В результате «Молдовагаз» устранил нарушение по оплате «Газпрому» ноябрьских поставок российского газа. В середине декабря Молдавия заявила о намерении подать в суд на российский «Газпром» за невыполнение контакта по газу и провоцирование энергетического кризиса в стране. Вице-премьер государства Андрей Спыну объяснил, что Кишинев намерен требовать компенсации ущерба, поскольку для оплаты поставок страна была вынуждена перенаправлять средства и брать кредиты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Госдуме объявили о готовности российской армии к наступлению
Власти Бердянска сообщили о диверсии со стороны Украины
Собирающимся посетить Европу туристам порекомендовали класть в багаж одну вещь
В США рассказали о подготовке киевлян к ядерному удару
В Госдуму внесли законопроект об обязательной дактилоскопии для добровольцев
Стало известно о гибели мигрантов в Ла-Манше
Польша объявила о скором создании флота для перевозки газа
Власти Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз
Опубликована карта боевых действий на Украине
В России начали испытания многоразовой ракетной ступени «Крыло-СВ»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.