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06:02, 24 декабря 2022Мир

Великобритания увеличит расходы на оборону на фоне украинского конфликта

Telegraph: Лондон увеличит расходы на оборону на £1,5 млрд на фоне украинского конфликта

Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Великобритания планирует увеличить расходы на оборону на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Такое решение правительство страны собирается принять, чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в сферу обороны из-за высокой инфляции. По данным издания, расходы на оборону на 2024-2025 годы возрастут по меньшей мере на полтора миллиарда фунтов стерлингов.

Ожидается, что глава британского минфина Джереми Хант объявит соответствующее решение весной 2023 года.

В сентябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военные расходы увеличатся как минимум на 52 миллиарда фунтов стерлингов (56 миллиардов долларов) в ответ на «российскую агрессию». Он пообещал, что после десятилетий «защиты от сокращений или согласования сокращений расходов на боевые действия» траты Великобритании на вооружение будут расти. Кроме того Уоллес заявил о возможности подать в отставку, если Хант решит отказаться от повышения расходов на оборону.

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Марина Совина
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