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13:56, 24 декабря 2022Мир

На встрече премьеров в Багдаде перепутали итальянский флаг с ирландским

Премьер министр Италии провела официальный визит в Багдаде под флагом Ирландии

Фото: Shutterstock

Во время официальной встречи премьеров Ирака и Италии в Багдаде протокольная служба перепутала флаги. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает издание La Repubblica.

По данным издания, конфуз случился во время встречи главы итальянского правительства Джорджи Мелони с Махаммедом ас-Судани. На фотографии с официальной встречи видно, что вместо традиционного для итальянского триколора красного цвета на флаге был оранжевый цвет, как у Ирландии. Из-за этого итальянский премьер-министр просидела всю встречу на фоне ирландского флага.

В 2021 году российский боец ММА Кирилл Сидельников вышел на бой Bellator под флагом Ирландии и не заметил ошибки.

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Владимир Седов
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На встрече премьеров в Багдаде перепутали итальянский флаг с ирландским
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