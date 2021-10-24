Российский боец MMA вышел на бой под чужим флагом из-за ошибки организаторов

Россиянин Сидельников вышел на бой Bellator под флагом Ирландии и не заметил ошибки

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников по ошибке организаторов вышел на бой турнира Bellator 269 под чужим флагом. Об этом сообщает «Чемпионат».

Он появился на публике под стягом Ирландии. При этом его соперник шотландец Рэб Трусдэйл вышел под флагом Франции.

Позднее Сидельников заявил, что считает инцидент «обидным и прискорбным». «Хорошо, что я не заметил, что выходил под флагом Ирландии. Я все-таки патриот своей страны. Я не раз стоял под гимн своей страны. Выходить под ирландским флагом совсем не комильфо», — сказал он.

Сидельников победил Трусдэйла техническим нокаутом в первом раунде.

Главным поединком вечера Bellator 269 в Москве стала встреча Федора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном. Россиянин отправил соперника в глубокий нокаут в первом раунде. Для 45-летнего бойца это 40-я победа в карьере.

