Нурмагомедов отреагировал на победу Емельяненко над Джонсоном

Нурмагомедов о победе Емельяненко над Джонсоном: это было очень быстро для 45 лет

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко очень быстро победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве. Так на успех соотечественника отреагировал Хабиб Нурмагомедов, слова которого приводит ТАСС.

Спортсмен подчеркнул, что развитие событий было слишком стремительным, особенно, учитывая возраст Емельяненко. Нурмагомедов добавил, что от всей души переживал за россиянина.

Встреча бойцов прошла в субботу, 24 октября, на турнире Bellator 269 в Москве. Россия впервые в истории приняла ивент американского промоушена.

45-летний Емельяненко нокаутировал соперника на второй минуте боя в первом раунде. Он одержал 40-ю победу в карьере.