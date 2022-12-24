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01:31, 24 декабря 2022Россия

Стал известен владелец сгоревшего в Кемерово дома престарелых

«Известия»: владельцем сгоревшего дома престарелых в Кемерово является Андрей Смирнов

Владельцем частного дома престарелых в Кемерово, где при пожаре погибли 13 человек, является Андрей Смирнов. Об этом сообщает издание «Известия» в своем Telegram.

Как пояснил сам Смирнов, он давал приют бездомным. Заведение существовало около трех лет и работало неофициально. На данный момент его владелец направляется на место происшествия.

О том, что в Кемерове загорелся дом престарелых, стало известно в ночь на 24 декабря. На данный момент известно о 13 погибших в результате произошедшего. Предварительной причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП.

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Марина Совина
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