Начальник войск РХБЗ Кириллов назвал имена кураторов биологических программ США на Украине

Минобороны России имеет в своем распоряжении документ с именами всех ключевых фигурантов украинской военно-биологической программы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает ТАСС

Он указал на причастность таких персон, как бывший директор DTRA (Агентство по сокращению угрозы оружия массового поражения) Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Френсис Коллинс, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer Джеффри Водсворт. Эти имена фигурируют в расширенном отчете DTRA о деятельности на Украине и «являются выгодоприобретателями биологических проектов Пентагона», пояснил генерал.

27 ноября Кириллов заявил, что Пентагон проводит испытания возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на Украине. По словам главы войск РХБЗ, их тестируют на украинских военнослужащих и душевнобольных. «Опубликованные документы подтверждают сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки установления контроля над патогенами в украинских лабораториях путем внедрения системы ПАКС, элементы которой передавались под маркировкой "собственность правительства США"», — отметил он.

По раннему утверждению Кириллова, одной из тем, особенно интересовавших иностранных специалистов, расквартированных на Украине, являются вирус Эбола, африканская чума свиней и Конго-крымская лихорадка.