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21:58, 24 декабря 2022Путешествия

Названы основные конкуренты россиян за жилье в Дубае

FT: основные конкуренты россиян за жилье в Дубае — европейцы, финансисты из Азии и индийцы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Дома в Дубае чаще всего покупают европейцы, финансисты из Азии, индийцы и россияне, повышение спроса привело к резкому подорожанию недвижимости. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Основные конкуренты россиян за жилье в Дубае — европейцы. Как отмечает газета, они стремятся к теплому климату и низким налогам. Также в жилье в эмиратах заинтересованы азиатские финансисты и индийцы — для последних в городе действует новая выгодная программа для долгосрочного проживания.

По данным агентства по недвижимости CBRE, количество сделок с недвижимостью с начала года побило рекорд, установленный за аналогичный период в 2009 году, а арендная плата за этот срок выросла более чем на четверть.

Ранее стало известно, что российская строительная группа компаний «Пионер» пришла на рынок недвижимости в Дубай. Застройщик заключил первую сделку. На территории площадью 0,6 гектара «Пионер» построит 45-этажное жилое здание почти в 100 тысяч квадратных метров.

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Юлия Мискевич
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