Минобороны заявило о проведении США на Украине учений с опасными инфекциями

Минобороны России: США проводили на Украине учения с возбудителями особо опасных инфекций

Министерство обороны России получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. Он подтверждает проведение на Украине учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.

По словам генерала, ведомству стала доступна расширенная версия данного отчета, раскрывающая имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, список задействованных лабораторий, а также факты, которые подтверждают проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций.

В июле Минобороны опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине, согласно которым страна является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США.

Глава войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ).