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12:44, 24 декабря 2022Мир

В сети назвали возможную причину поездки Зеленского в Вашингтон

Пользователи Twitter заявили, что Зеленский поехал в Вашингтон из-за поражений на поле боя

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пользователи платформы Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой он отреагировал на решение Конгресса США одобрить выделение очередной финансовой помощи Киеву. Комментаторы предположили, что недавний визит украинского лидера в Вашингтон произошел из-за того, что Украина проигрывает в конфликте.

«Украина проигрывает. Именно поэтому "мистер З" в Вашингтоне просит больше денег и установки Patriot. [Президент США Джо] Байден спровоцировал эту войну, и сейчас она обостряется», — написал j8son4.

Пользователь с ником MichaelSparo также отметил, что «настоящий мужчина стремится к миру и не забирает миллиарды долларов у невиновных американцев, никак не связанных с вашей войной».

«Надеюсь, что ваша жена будет рада потратить еще 40 тысяч на шопинг благодаря Штатам», — высказался пользователь redinthecloset.

Владимир Зеленский провел встречу с Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря. В ходе нее президент США сообщил, что продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны. Помимо этого, украинский лидер выступил перед Конгрессом. Эта поездка стала первым заграничным визитом для Зеленского с начала спецоперации.

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Сергей Истомин
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