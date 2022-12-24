Американский политик осудил конгрессменов за поддержку Украины

Американский политик Джеффри Янг осудил проголосовавших за поддержку Украины демократов

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг осудил конгрессменов за принятие нового пакета помощи Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мне противно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — написал Янг. По его словам, лишь представительница Демократической партии Алексанрия Окасио-Кортес проголосовала против этого проекта. «Если бы я был там, я бы вместе с Александрией проголосовал против против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии», — добавил он.

Ранее член Палаты представителей США Мэтт Гетц объяснил отказ вставать во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США. Республиканец назвал выступление Зеленского «спектаклем в северокорейском стиле».