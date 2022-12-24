Американский политик осудил конгрессменов за поддержку Украины
Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг осудил конгрессменов за принятие нового пакета помощи Украине. Об этом он написал в своем Twitter.
«Мне противно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — написал Янг. По его словам, лишь представительница Демократической партии Алексанрия Окасио-Кортес проголосовала против этого проекта. «Если бы я был там, я бы вместе с Александрией проголосовал против против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии», — добавил он.
Ранее член Палаты представителей США Мэтт Гетц объяснил отказ вставать во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США. Республиканец назвал выступление Зеленского «спектаклем в северокорейском стиле».