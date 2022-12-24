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05:28, 24 декабря 2022Мир

Американский политик осудил конгрессменов за поддержку Украины

Американский политик Джеффри Янг осудил проголосовавших за поддержку Украины демократов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг осудил конгрессменов за принятие нового пакета помощи Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мне противно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — написал Янг. По его словам, лишь представительница Демократической партии Алексанрия Окасио-Кортес проголосовала против этого проекта. «Если бы я был там, я бы вместе с Александрией проголосовал против против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии», — добавил он.

Ранее член Палаты представителей США Мэтт Гетц объяснил отказ вставать во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США. Республиканец назвал выступление Зеленского «спектаклем в северокорейском стиле».

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Марина Совина
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